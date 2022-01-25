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Asgari ücretten vergi kalktı milyonlarca kişi yeni maaşını hesaplamaya başladı! Asgari ücretten verginin kalkması kime yarıyor?

2022 Asgari ücretin 4250 TL olduğunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu maaşlardan verginin kaldırıldığını da duyurmuştu. Asgari ücretten vergi kaldırılırmasının ardından merak edilen tek şey söz konusu avantajın kime yaradığı oldu. Peki asgari ücretten kaldırılan vergi kime yarıyor? İşte detaylar...

25.01.2022 09:43 - Son Güncelleme: 25.01.2022 09:43
Asgari ücretten vergi kalktı milyonlarca kişi yeni maaşını hesaplamaya başladı! Asgari ücretten vergi kalkması kime yarıyor?

Asgari ücretlilerden vergi kesintisini kaldıran vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlayacak.

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Asgari ücretten vergi kalktı milyonlarca kişi yeni maaşını hesaplamaya başladı! Asgari ücretten vergi kalkması kime yarıyor?

Asgari ücretlinin 'istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı' yüksek ücretlilerin vergi hesabında da 'eksi' olarak dikkate alınacak ve ücret bordrolarında (önceki yıllara göre) daha az vergi hesaplanacak. Daha az vergi hesaplanmasının olumlu etkisi ise ya çalışana ya da işverene yarayacak. Peki hangi durumda çalışana, hangi durumda işverene yarayacak?

Asgari ücretten vergi kalktı milyonlarca kişi yeni maaşını hesaplamaya başladı! Asgari ücretten vergi kalkması kime yarıyor?

Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde yeni vergi avantajı çalışanlara yarayacak. Yıl içinde; vergi diliminin artmasından dolayı net ücretleri azalabilen çalışanlar 'brütten ücret hesaplanmasının' belki de ilk defa bu yıl avantajını hissedecekler.

Asgari ücretten vergi kalktı milyonlarca kişi yeni maaşını hesaplamaya başladı! Asgari ücretten vergi kalkması kime yarıyor?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.

Asgari ücretten vergi kalktı milyonlarca kişi yeni maaşını hesaplamaya başladı! Asgari ücretten vergi kalkması kime yarıyor?

Brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışan örneği üzerinden; vergi istisnasının net ücreti nasıl etkilediğini inceleyelim... Önce ocak maaşı için kazancına bakalım sonra yıllık olarak ne kadar daha fazla net maaş elde edilecek, ona bakalım...

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