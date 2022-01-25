Asgari ücretten vergi kalktı milyonlarca kişi yeni maaşını hesaplamaya başladı! Asgari ücretten verginin kalkması kime yarıyor?
2022 Asgari ücretin 4250 TL olduğunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu maaşlardan verginin kaldırıldığını da duyurmuştu. Asgari ücretten vergi kaldırılırmasının ardından merak edilen tek şey söz konusu avantajın kime yaradığı oldu. Peki asgari ücretten kaldırılan vergi kime yarıyor? İşte detaylar...
25.01.2022 09:43
- Son Güncelleme: 25.01.2022 09:43
Asgari ücretlilerden vergi kesintisini kaldıran vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlayacak.
Asgari ücretlinin 'istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı' yüksek ücretlilerin vergi hesabında da 'eksi' olarak dikkate alınacak ve ücret bordrolarında (önceki yıllara göre) daha az vergi hesaplanacak. Daha az vergi hesaplanmasının olumlu etkisi ise ya çalışana ya da işverene yarayacak. Peki hangi durumda çalışana, hangi durumda işverene yarayacak?
Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.