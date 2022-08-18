Avrupa uçurumun eşiğinde! Tarihinin en zor günlerini yaşıyor: Gaz krizi, yüksek enflasyon ve resesyon...
Koronavirüs salgını sonrası Avrupa'da patlak veren savaş, enerji krizi ve yüksek enflasyon beraberinde resesyonu getirdi. Almanya'nın sadece 3 aylık gazı kalırken, İngiltere'de ise enflasyon 40 yıl sonra çift haneli oranlara yükseldi.
Avrupa ekonomisi yükselen enerji fiyatları, rekor seviyeye ulaşan enflasyon, gittikçe belirginleşen resesyon riski ve tarihin en büyük doğalgaz krizi ile sarsılıyor. Yaşlı kıtanın lokomotifi olan ve üç aylık gazı kalan Almanya'da tasarruf tedbirleri artırılırken, Euro Bölgesi'nde büyüme beklentilerin altında kaldı. İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı. Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğalgaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi bekleniyor.
İNGİLTERE'DE 40 YIL SONRA ÇİFT HANE ENFLASYON
Ağustosun ilk haftasında son 27 yılın en yüksek faiz artırımının yapıldığı İngiltere'de tüketici enflasyonu (TÜFE) temmuzda beklentileri aşarak çift haneye yükseldi. İngiltere'de TÜFE haziranda yüzde 9.4 olarak hesaplanmıştı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre İngiltere'de enflasyon beklentileri aşarak temmuzda yüzde 10.1'e yükseldi. Böylece 40 yıl sonra ilk kez enflasyon çift haneyi gördü. Ekonomistler TÜFE'nin temmuzda yüzde 9.8'e yükselmesini bekliyordu.
RESESYON RİSKİ ARTTI
Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 6.2'ye yükseldi. Enflasyon verileri hükümet ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) üstündeki baskıyı artırdı. Ekonomistler artan maliyet baskıları nedeniyle artık resesyon riskinin çok daha olası görüldüğü İngiltere'ye dair giderek daha da kötümserleşiyor. BOE dördüncü çeyrekte başlayacak, 2024'ün ilk yarısına kadar sürecek bir resesyon bekliyor ve enflasyonun bu yıl yüzde 13'ü geçeceğini tahmin ediyor. Söz konusu veriler Margaret Thatcher hükümetinin iş başında olduğu Eylül 1980'den bu yana en kötü ekonomik performansa işaret ediyor.
TARİHİN EN BÜYÜK KRİZİ KAPIDA
Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğalgaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa, tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatlarında savaşın ardından yaşanan "teknik" sorunlar nedeniyle ülkeden yapılan sevkiyat önemli oranda düşüş gösterdi.