Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi! Yarın hesaplarda! Kime ne kadar ödenecek?

Yasa çıktıktan sonra da emeklilere bin lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana da 250 lira ikramiye zam farkı yatırılacak.

* İş göremezlik ödeneği alanlara ne kadar verilecek?

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, yasa çıkınca da 250 lira verilecek. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da şimdi bin 350 lira ikramiye yatırılırken, ikramiye artışı yasalaşınca 450 lira fark ödenecek.

* İki aylık alanlara ne ödenecek?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında şimdi 3 bin lira ödenecek. Yasa çıkınca da bin lira fark verilecek.