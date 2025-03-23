Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi! Yarın hesaplarda! Kime ne kadar ödenecek?

Milyonların merakla beklediği bayram ikramiyesinde ödeme zamanı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelere yarın başlıyor. Emeklilerin ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme henüz yasalaşmadığı için ödemeler zamsız tutardan yapılacak. Yasa çıkınca da farklar ödenecek. İşte ödemelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları…
* Kimlere ikramiye ödeniyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.
* Kim, ne zaman alacak?
SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17'si, 18'i ve 19'u olanlara ödeme yarın gerçekleştirilecek. SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 20'si, 21'i ve 22'si olanlara 25 Mart'ta, maaş ödeme günü ayın 23'ü, 24'ü, 25'i ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.
Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.
* Emeklilere, dul ve yetimlere ne ödenecek?
Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 250 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 25 olana da 750 lira ikramiye ödemesi yatırılacak.
Yasa çıktıktan sonra da emeklilere bin lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana da 250 lira ikramiye zam farkı yatırılacak.
* İş göremezlik ödeneği alanlara ne kadar verilecek?
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.
Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, yasa çıkınca da 250 lira verilecek. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da şimdi bin 350 lira ikramiye yatırılırken, ikramiye artışı yasalaşınca 450 lira fark ödenecek.
* İki aylık alanlara ne ödenecek?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında şimdi 3 bin lira ödenecek. Yasa çıkınca da bin lira fark verilecek.
* Yasa ne zaman çıkacak?
TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi geçen hafta karar yeter sayısı bulunamadığı için görüşememişti. Teklif, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Haftalık çalışmasına 25 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul'un gündeminde bu düzenleme olacak. Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. SGK da fark ödemelerini gerçekleştirecek.
* Yeni emekliler de alacak mı?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.
Ramazan Bayramı da hem Mart hem Nisan ayına denk geldiğinden, Mart sonuna kadar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek. Yani Nisan ayında emekli aylığı bağlananlara da ödeme yapılacak. Bu kişiler ikramiye ödemelerini emeklilik işlemi gerçekleştikten sonra alacak.
* Başvuru gerekiyor mu?
Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor.
* Kesinti yapılabiliyor mu?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.