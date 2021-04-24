Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.

İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları