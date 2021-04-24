Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiyesinin bu ay yatıp yatmayacağı merak ediliyor. 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak edilen konuların başında geliyor. Her yıl hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. 2021 yılında ikramiyelerin ne zaman verileceği sorgulanıyor.
2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorularının cevabı araştırılıyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen 1000 TL ikramiye için geri sayım başladı. Emekliler bayram öncesi ikramiyelere kavuşacak ve cepler rahat edecek. 2021 emekli bayram ikramiyesi için tarih bilgisi geldi! İşte detaylar...
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.
İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları
2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.