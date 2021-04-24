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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiyesinin bu ay yatıp yatmayacağı merak ediliyor. 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak edilen konuların başında geliyor. Her yıl hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. 2021 yılında ikramiyelerin ne zaman verileceği sorgulanıyor.

24.04.2021 11:15 - Son Güncelleme: 24.04.2021 11:15
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?

2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorularının cevabı araştırılıyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen 1000 TL ikramiye için geri sayım başladı. Emekliler bayram öncesi ikramiyelere kavuşacak ve cepler rahat edecek. 2021 emekli bayram ikramiyesi için tarih bilgisi geldi! İşte detaylar...

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu sene Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerinde eda edilecek. Bayramın yaklaşması ile birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İkramiyelerin bu tarihler aralığında verilmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması beklentiler arasında.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.

İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Kurban Bayramı ikramiye bu ay yatar mı?

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.