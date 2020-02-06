2020 emeklilik düzenlemesi ile 368 TL ek ödeme! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için taslak Başkan Erdoğan'a gönderildi



Düzenleme Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 lira ek ödeme müjdesi geliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli maaşını bankadan alırken yatırılan rakamın içindeki ek ödemeyi fark etmiyor. Oysa yatırılan para sadece maaş değil yüzde 4'lük ek ödemeli rakam oluyor. Yani sizin maaşınız 2 bin lira ise yüzde 4'ü kadar yani 80 lira da ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme de maaşınıza eklenerek bankaya 2.080 lira yatırılıyor. Emekliler ile ilgili her geçen gün farklı çalışmalar gündeme geliyor. O çalışmalardan biri de 2020 emeklilik düzenlemesi oldu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek.