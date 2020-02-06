2020 emeklilik düzenlemesi ile 368 TL ek ödeme! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için taslak Başkan Erdoğan'a gönderildi
2020 emeklilik düzenlemesi ile 368 TL ek ödeme! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için taslak Başkan Erdoğan'a gönderildi. Emekliye 2020 düzenlemesi geliyor. 2020 yılında yapılması planlanan düzenleme ile emekliye yeni haklar ve zamlar geliyor. Emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanacak. Hastaya ve yaşlıya farklı zam yapılacak. Emekli maaşları ek olarak 368 TL'ye kadar artacak. Sizler için 2020 yılı emeklilik düzenlemesinin detaylarını derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi.... Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. .
Düzenleme Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 lira ek ödeme müjdesi geliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli maaşını bankadan alırken yatırılan rakamın içindeki ek ödemeyi fark etmiyor. Oysa yatırılan para sadece maaş değil yüzde 4'lük ek ödemeli rakam oluyor. Yani sizin maaşınız 2 bin lira ise yüzde 4'ü kadar yani 80 lira da ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme de maaşınıza eklenerek bankaya 2.080 lira yatırılıyor. Emekliler ile ilgili her geçen gün farklı çalışmalar gündeme geliyor. O çalışmalardan biri de 2020 emeklilik düzenlemesi oldu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek.
Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.
YAŞÇA BÜYÜK OLANA DAHA FAZLA MAAŞ
İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın 2020 yılı içinde yasalaşması bekleniyor.