69 bin TL, 78 bin TL, 95 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller! Büyük indirimde son gün son fırsatlar! Ziraat Bankası ve Vakıfbank satışa çıkardı!

İpotekli Araç Almak Mantıklı Mı?

Bankalar kredi verdiklerinde bu krediyi teminat karşılığında verirler. Ya kefil isterler ya da taşıt, arsa, konut gibi taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarını ipotek ederek satılmaz şerhi konulur. Borçlu olan banka müşterisi bu borcunu ödemez ise, teminat gösterdikleri mal varlıklarına el konulur. İcra ile gerçekleştirilen bu işlem sonrası banka bu mal varlığını satmak sureti ile borcunu almış olur. Söz konusu taşıt için eksper tarafından bir bedel hesaplanır. Araçlar internet üzerinden tek tek özellikleri yazılarak satışa çıkarılır.