69 bin TL, 78 bin TL, 95 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller! Büyük indirimde son gün son fırsatlar! Ziraat Bankası ve Vakıfbank satışa çıkardı!
69 bin TL, 78 bin TL, 95 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller pandemi zamanında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar 2. el araçlara yöneldi. Özellikle araba satın almak isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri de bankalar tarafından satılan icralık araçlar oluyor. Normal piyasalardan satın alınabilecek araçlara göre daha ucuz fiyatlarla satışa sunulduğu için ilk olarak icralık araçlar rağbet görüyor. Bilindiği üzere bu konuda bankalar tarafından satışa sunulan araçlar yüzde 50 daha ucuza satılıyor. Büyük bir alaka gören icralık taşıt satışlarından alabilmek için bankanın internet sitesini ziyaret etmek gerekiyor.
69 bin TL, 78 bin TL, 95 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller! Bankalar tarafından satışa sunulan araçlar yüzde 50 daha ucuza satılıyor. Uygun fiyatlı olması ve cepleri yakmaması nedeniyle müşterilerin ilk tercihleri bankalardan 2. el araç satın almak oluyor. Bu araçlar genelde kredi ve kredi kartı borcu olup ödeyemeyenlere ait olan otomobillerdir. Büyük bir alaka gören icralık taşıt satışlarından alabilmek için bankanın internet sitesini ziyaret etmek gerekiyor. İşte ucuz icralık araçların listesi!
BANKALARDAN SATILIK 2. EL ARAÇLAR NASIL ALINIR?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.
Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.
İpotekli Araç Almak Mantıklı Mı?
Bankalar kredi verdiklerinde bu krediyi teminat karşılığında verirler. Ya kefil isterler ya da taşıt, arsa, konut gibi taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarını ipotek ederek satılmaz şerhi konulur. Borçlu olan banka müşterisi bu borcunu ödemez ise, teminat gösterdikleri mal varlıklarına el konulur. İcra ile gerçekleştirilen bu işlem sonrası banka bu mal varlığını satmak sureti ile borcunu almış olur. Söz konusu taşıt için eksper tarafından bir bedel hesaplanır. Araçlar internet üzerinden tek tek özellikleri yazılarak satışa çıkarılır.
Bu araçlara ihaleye katılmak isteyen herkes fiyat sunabilmektedir. Eksper tarafından belirlenen bedeller genel olarak piyasa değerinin altında olmaktadır. Bu sebeple bankalardan araç almak mantıklı ve güvenilirdir. Ödeme şahıslara yapıldığında yaşanacak olan sıkıntıların hiç biri yaşanmaz ve banka tarafından müşteriye dekont verilir.