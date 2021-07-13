Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL
Vergi teşviği de var prim desteği de... İşe alınan her işçi için işverenlere bin 550 lirayı aşkın destek verildiğini belirten Bakan Bilgin, 'İmalat ve bilişimde ise destek 3 bin 700 lira' dedi.
13.07.2021 06:58
- Son Güncelleme: 13.07.2021 06:58
İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bakan Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu ifade etti.