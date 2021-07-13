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Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL

Vergi teşviği de var prim desteği de... İşe alınan her işçi için işverenlere bin 550 lirayı aşkın destek verildiğini belirten Bakan Bilgin, 'İmalat ve bilişimde ise destek 3 bin 700 lira' dedi.

13.07.2021 06:58 - Son Güncelleme: 13.07.2021 06:58
Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her işçi için işverenlere ayda bin 500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.

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Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL

İstihdam desteği kapsamında işe alınan her bir işçinin sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bakan Bilgin, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulandığını vurguladı.

Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bakan Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu ifade etti.

Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL

1 YILDA 2.2 MİLYON İSTİHDAM

Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL

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