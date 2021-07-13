Vergi teşviği de var prim desteği de... Her yeni çalışan için ayda 1.556 TL

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bakan Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu ifade etti.