Emekli bayram ikramiye farkı ne zaman yatacak? 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ödeme takvimi

Bu yıl, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için yapılan düzenleme ile miktar 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ödemelerin 3 bin TL olarak yatmasının ardından, 1.000 TL'lik fark ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki emekli bayram ikramiye farkı ne zaman yatacak? İşte konuya dair bilgiler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN YATACAK? TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ve doğum yardımına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi. Ancak, teklifin yasalaşması için hala Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Meclis'in kanun teklifini görüştüğünü belirtti ve zammın bayramdan önce yürürlüğe girmesini temenni ettiklerini ifade etti. Bayram ikramiyesi farklarının ödenmesi için tarih konusunda detaylı bilgi, Çalışma Bakanı tarafından verileceği açıklandı.

SGK, emekli bayram ikramiyesi tutarının 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik TBMM'deki kanun çalışmalarının tamamlanmasının ardından, farkların ödeneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, emekliler 1000 TL'lik farkı alacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24 Mart'ta ödenmeye başlandı. İşte SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında yapılan ödeme tarihleri ⤵ SSK (4A) Ödeme Tarihleri: 17, 18, 19 olanlara: 24 Mart 2025 20, 21, 22 olanlara: 25 Mart 2025 23, 24, 25, 26 olanlara: 26 Mart 2025