A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

A101 3 Nisan Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. 27 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli kampanyalarda yok yok! Elektrikli ev aletlerinden mutfak yardımcılarına, kişisel bakım ürünlerinden temel gıda maddelerine kadar birçok kalem ürün avantajlı fiyatlarla A101 mağazalarında ve online satışta olacak.
🍫 Eti Hoşbeş Gofret – 29 TL
🍫 Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4x110 G – 49,50 TL
🍫 Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 G – 15 TL
🍚 Yöremce İri Pilavlık Bulgur 2500 G – 59,50 TL
🍕 Dr. Oetker Pizza 4'lü 676 G – 190 TL
🧀 Muratbey Kaşar Peyniri 500 G – 199 TL
🧀 Sütaş Beyaz Peynir 700 G – 149 TL
🥣 Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg – 109 TL
🧀 Tarabya Dilimli Tost Peyniri 350 G – 89,50 TL
🧀 Sütaş Süzme Beyaz Peynir 1 Kg – 169 TL
🥩 Namet Dana Mangal Sucuk 350 G – 175 TL
🥩 Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 G – 140 TL
🍯 Seyidoğlu Pekmez 1300 G – 169 TL
🥄 Seyidoğlu Tahin 1000 G – 169 TL
🥜 Gold Polmak Fıstık Ezmesi 340 G – 89,50 TL
🫒 Kaanlar Gemlik Siyah Zeytin XL 450 G – 119 TL
🧻 Solo Bambu 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı – 97,50 TL
🧻 Solo Bambu Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı – 65 TL
🍽️ Bingo Bulaşık Deterjanı 1500 Ml – 75 TL (10 TL üzeri alışverişte)
🪥 Colgate Diş Fırçası 1+1 – 79,50 TL (10 TL üzeri alışverişte)
🥔 Kızartmalık Patates File – 23,50 TL
🍎 Starking/Golden Elma Poşet – 25 TL
🍓 Çilek Paket – 79,50 TL
🌶️ Çarliston Biber Paket – 29,75 TL
🍄 Tabak Mantar – 44,50 TL
🥜 Ceviz – 179 TL
🥩 Komninet Dana Kıyma – 189 TL
🥩 Beşler Dana Izgara Köfte 400 G – 179 TL
🍗 Poşetli Bütün Piliç – 79,50 TL
🛵 Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped – 69.990 TL
🛵 APEC APS2 Elektrikli Moped – 26.990 TL
🧺 SEG Çamaşır Makinesi – 12.499 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi – 9.799 TL
🧊 No-Frost Buzdolabı – 18.999 TL
🧊 Regal Büro Tipi Buzdolabı – 6.999 TL
📺 Onvo 75" Frameless Ultra HD QLED Google TV – 29.999 TL
📺 Hı-Level 58" 4K Ultra HD TV – 15.999 TL
📺 Onvo 32" Frameless HD Ready Google TV – 5.999 TL
🪑 Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu – 9.999 TL