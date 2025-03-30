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A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

A101'in merakla beklenen 3 Nisan Perşembe tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ev ekonomisini düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar bu hafta da raflarda yerini alıyor. Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped, 75 inç QLED televizyon, beyaz eşya ürünleri, stand mikser, overlok makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi dikkat çeken ürünler arasında.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 17:07
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

A101 3 Nisan Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. 27 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli kampanyalarda yok yok! Elektrikli ev aletlerinden mutfak yardımcılarına, kişisel bakım ürünlerinden temel gıda maddelerine kadar birçok kalem ürün avantajlı fiyatlarla A101 mağazalarında ve online satışta olacak.

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

🧺 Gıda Ürünleri

🍫 Eti Hoşbeş Gofret – 29 TL
🍫 Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4x110 G – 49,50 TL
🍫 Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 G – 15 TL
🍚 Yöremce İri Pilavlık Bulgur 2500 G – 59,50 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

🍕 Dr. Oetker Pizza 4'lü 676 G – 190 TL
🧀 Muratbey Kaşar Peyniri 500 G – 199 TL
🧀 Sütaş Beyaz Peynir 700 G – 149 TL
🥣 Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg – 109 TL
🧀 Tarabya Dilimli Tost Peyniri 350 G – 89,50 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

🧀 Sütaş Süzme Beyaz Peynir 1 Kg – 169 TL
🥩 Namet Dana Mangal Sucuk 350 G – 175 TL
🥩 Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 G – 140 TL
🍯 Seyidoğlu Pekmez 1300 G – 169 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

🥄 Seyidoğlu Tahin 1000 G – 169 TL
🥜 Gold Polmak Fıstık Ezmesi 340 G – 89,50 TL
🫒 Kaanlar Gemlik Siyah Zeytin XL 450 G – 119 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

🧻 Temizlik ve Kişisel Bakım

🧻 Solo Bambu 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı – 97,50 TL
🧻 Solo Bambu Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı – 65 TL
🍽️ Bingo Bulaşık Deterjanı 1500 Ml – 75 TL (10 TL üzeri alışverişte)
🪥 Colgate Diş Fırçası 1+1 – 79,50 TL (10 TL üzeri alışverişte)

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

🥗 Taze Ürünler (27-30 Mart Tazelik Kampanyası)

🥔 Kızartmalık Patates File – 23,50 TL
🍎 Starking/Golden Elma Poşet – 25 TL
🍓 Çilek Paket – 79,50 TL
🌶️ Çarliston Biber Paket – 29,75 TL
🍄 Tabak Mantar – 44,50 TL
🥜 Ceviz – 179 TL
🥩 Komninet Dana Kıyma – 189 TL
🥩 Beşler Dana Izgara Köfte 400 G – 179 TL
🍗 Poşetli Bütün Piliç – 79,50 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

🛵 Elektrikli Araçlar

🛵 Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped – 69.990 TL
🛵 APEC APS2 Elektrikli Moped – 26.990 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

❄️ Beyaz Eşya

🧺 SEG Çamaşır Makinesi – 12.499 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi – 9.799 TL
🧊 No-Frost Buzdolabı – 18.999 TL
🧊 Regal Büro Tipi Buzdolabı – 6.999 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

📺 Elektronik ve TV Ürünleri

📺 Onvo 75" Frameless Ultra HD QLED Google TV – 29.999 TL
📺 Hı-Level 58" 4K Ultra HD TV – 15.999 TL
📺 Onvo 32" Frameless HD Ready Google TV – 5.999 TL
🪑 Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu – 9.999 TL

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

Fotoğraflar: A101

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

Fotoğraflar: A101

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim

Fotoğraflar: A101

A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim
A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu: Teknoloji, Gıda ve Temizlikte Hafta Boyu İndirim