Emekli aylığına 3’lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat

EN ÖNEMLİSİ KAZANÇ

Emekli aylığını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani çalışanın brüt maaşı. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. Bu nedenle yüksek kazancın emekli aylığa yansıması için bordroda tam olarak gösterildiğine dikkat etmek gerekiyor.

