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Emekli aylığına 3'lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri genel olarak yılda 2 kez zam alırken, ek iyileştirmeler de söz konusu oluyor. Emekli aylığını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler de bulunuyor. Bunlara dikkat edenler, yüksek maaşın yolunu açıyor. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
20.07.2023 11:33 - Son Güncelleme: 20.07.2023 11:33
Emekli aylığına 3’lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat

Emeklilerin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı yansıtılıyor. Ayrıca ek iyileştirmelerle de zam oranları yükseltilebiliyor.

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Emekli aylığına 3’lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat

YILDA İKİ KEZ ZAM
Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.4, memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkan zam oranları, ek iyileştirmeyle yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan Temmuz maaş artışları yüzde 25'e çekildi.

Emekli aylığına 3’lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat

Ayrıca geçtiğimiz Nisan ayında da en düşük emekli aylığı ödemesi ek ödeme dahil 7 bin 500 lira çıkarıldı. Maaşı artışları için süreç böyle işlerken, emekli aylığını yükseltmek için çalışırken alınacak önlemler de bulunuyor.

Emekli aylığına 3’lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat

EN ÖNEMLİSİ KAZANÇ
Emekli aylığını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani çalışanın brüt maaşı. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. Bu nedenle yüksek kazancın emekli aylığa yansıması için bordroda tam olarak gösterildiğine dikkat etmek gerekiyor.

Emekli aylığına 3’lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat

Eğer ikramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklenmesi sağlanmalı. Bu yolla da prime esas kazanç yükseleceğinden, emekli aylığı da artıyor.

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