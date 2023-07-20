Emekli aylığına 3'lü hesap! Emekli aylığı nasıl yükseltilir? 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar dikkat
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri genel olarak yılda 2 kez zam alırken, ek iyileştirmeler de söz konusu oluyor. Emekli aylığını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler de bulunuyor. Bunlara dikkat edenler, yüksek maaşın yolunu açıyor. İşte detayları...
YILDA İKİ KEZ ZAM
Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.4, memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkan zam oranları, ek iyileştirmeyle yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan Temmuz maaş artışları yüzde 25'e çekildi.
EN ÖNEMLİSİ KAZANÇ
Emekli aylığını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani çalışanın brüt maaşı. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. Bu nedenle yüksek kazancın emekli aylığa yansıması için bordroda tam olarak gösterildiğine dikkat etmek gerekiyor.
Eğer ikramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklenmesi sağlanmalı. Bu yolla da prime esas kazanç yükseleceğinden, emekli aylığı da artıyor.