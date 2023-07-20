2000-2018 sigortalıya SGK'dan sabah müjdesi geldi! 2. torba yasa ile 49-50-55 yaşındakilere erken emeklilik! 5000 prim değil 4.500 prim revaçta! Bağkur affı, staj...

EYT'li esnaflar ve Bağ-Kur'lular, bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesiyle emeklilik hayallerine daha yakın bir adım atmış olacak. Ekim ayında Meclis'e sunulması beklenen tasarının son hali ve kabul süreci, gelecek günlerde yakından takip edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, kimler kapsama alınacak? İşte detaylar...