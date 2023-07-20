2000-2018 sigortalıya SGK'dan sabah müjdesi geldi! 2. torba yasa ile 49-50-55 yaşındakilere erken emeklilik! 5000 prim değil 4.500 prim revaçta! Bağkur affı, staj...
Hükümet yetkilileri, Bağ-Kur'lulara yönelik emeklilik priminde önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Esnaflar ve Bağ-Kur'lular, uzun süredir emeklilik primlerinde yapılan düzenlemeleri bekliyorlardı. Son gelişmelere göre, bu beklenen düzenleme Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Günümüzde birçok Bağ-Kur'lu vatandaş, emeklilik yaşına gelmelerine rağmen prim günü eksikliği nedeniyle emekli olamıyor veya emeklilik için çok uzun süre çalışmak zorunda kalıyorlar. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
20.07.2023 08:25 - Son Güncelleme: 20.07.2023 08:25
EYT'li esnaflar ve Bağ-Kur'lular, bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesiyle emeklilik hayallerine daha yakın bir adım atmış olacak. Ekim ayında Meclis'e sunulması beklenen tasarının son hali ve kabul süreci, gelecek günlerde yakından takip edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, kimler kapsama alınacak? İşte detaylar...
Bağ-Kur'lulara emeklilik priminde 5 yıl kazandıracak düzenleme için çalışma sürüyor. EYT'li esnafın da beklediği teklifin Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Küçük esnaf ve çiftçi gibi 1 milyon Bağ- Kur'luya prim müjdesi verilecek. Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı giderilecek.