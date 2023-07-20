Emekliye %70 oranla zamlı maaş tablosu değişti! İntibak olmadan 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

Emeklilik dönemi yaklaşan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaşlarını artırmak ve daha yüksek bir emekli aylığına sahip olmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle, emeklilik öncesinde alınacak önlemler ve kazanılacak haklar, emekli maaşını olumlu yönde etkileyebiliyor. Emekliler, yılda iki kez gerçekleşen zamların yanı sıra ek iyileştirmelerden de faydalanma şansına sahiptir. Peki, emekli maaşları nasıl artılır? İşte detaylar...