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Haberler Ekonomi Emekliye %70 oranla zamlı maaş tablosu değişti! İntibak olmadan 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

Emekliye %70 oranla zamlı maaş tablosu değişti! İntibak olmadan 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

Emeklilik dönemi yaklaşan vatandaşlar için en büyük isteklerden biri, emekli olduklarında yüksek bir maaş almaktır. Emekli maaşları, kişinin tüm çalışma hayatında elde ettiği kazançlar ve prime esas kazancı göz önünde bulundurarak hesaplanır. Emekli maaşı, son 1-2 yılda alınan maaşlar yerine, tüm çalışma dönemini kapsayan kazançlar üzerinden belirlenir. Bu nedenle, çalışanlar emeklilikleri öncesinde emekli maaşı hesaplamalarına büyük önem verirler. Emekli maaşı hesaplaması, genellikle üç ayrı dönemi dikkate alır ve kazançlar günümüze güncellenerek Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılır. Peki, intibak olmadan emekli maaşları nasıl yükseltilir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.07.2023 12:03 - Son Güncelleme: 20.07.2023 12:03
Emekli maaş tablosu hesabı değişti! İntibak olmadan %70 oranla zamlanacak! 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

Emeklilik dönemi yaklaşan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaşlarını artırmak ve daha yüksek bir emekli aylığına sahip olmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle, emeklilik öncesinde alınacak önlemler ve kazanılacak haklar, emekli maaşını olumlu yönde etkileyebiliyor. Emekliler, yılda iki kez gerçekleşen zamların yanı sıra ek iyileştirmelerden de faydalanma şansına sahiptir. Peki, emekli maaşları nasıl artılır? İşte detaylar...

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Emekli maaş tablosu hesabı değişti! İntibak olmadan %70 oranla zamlanacak! 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri genel olarak yılda 2 kez zam alırken, ek iyileştirmeler de söz konusu oluyor. Emekli aylığını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler de bulunuyor. Bunlara dikkat edenler, yüksek maaşın yolunu açıyor. İşte detayları...

Emekli maaş tablosu hesabı değişti! İntibak olmadan %70 oranla zamlanacak! 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

EMEKLİLERE her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor.

Emekli maaş tablosu hesabı değişti! İntibak olmadan %70 oranla zamlanacak! 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı yansıtılıyor.

Emekli maaş tablosu hesabı değişti! İntibak olmadan %70 oranla zamlanacak! 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...

Ayrıca ek iyileştirmelerle de zam oranları yükseltilebiliyor.

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