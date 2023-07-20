Emekliye %70 oranla zamlı maaş tablosu değişti! İntibak olmadan 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma fırsatı! 3 adımda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi...
Emeklilik dönemi yaklaşan vatandaşlar için en büyük isteklerden biri, emekli olduklarında yüksek bir maaş almaktır. Emekli maaşları, kişinin tüm çalışma hayatında elde ettiği kazançlar ve prime esas kazancı göz önünde bulundurarak hesaplanır. Emekli maaşı, son 1-2 yılda alınan maaşlar yerine, tüm çalışma dönemini kapsayan kazançlar üzerinden belirlenir. Bu nedenle, çalışanlar emeklilikleri öncesinde emekli maaşı hesaplamalarına büyük önem verirler. Emekli maaşı hesaplaması, genellikle üç ayrı dönemi dikkate alır ve kazançlar günümüze güncellenerek Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılır. Peki, intibak olmadan emekli maaşları nasıl yükseltilir? İşte detaylar...
20.07.2023 12:03 - Son Güncelleme: 20.07.2023 12:03
Emeklilik dönemi yaklaşan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaşlarını artırmak ve daha yüksek bir emekli aylığına sahip olmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle, emeklilik öncesinde alınacak önlemler ve kazanılacak haklar, emekli maaşını olumlu yönde etkileyebiliyor. Emekliler, yılda iki kez gerçekleşen zamların yanı sıra ek iyileştirmelerden de faydalanma şansına sahiptir. Peki, emekli maaşları nasıl artılır? İşte detaylar...