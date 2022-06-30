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Haberler Ekonomi Emekli aylığı en az 3500 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7.5 kısmı fark! Taban ödemeler nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Emekli aylığı en az 3500 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7.5 kısmı fark! Taban ödemeler nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

En düşük emekli aylığı ödemesi Temmuz'dan itibaren 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkacak. Artış, dul ve yetimlerin aylıklarına da yansıtılacak. İşte örnek taban ödeme hesabı...

Çığıl Ön Yener
30.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 30.06.2022 06:58
Emekli aylığı en az 3500 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7.5 kısmı fark! Taban ödemeler nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Tüm emeklilerin aylıkları Temmuz ayından itibaren artıyor.

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Emekli aylığı en az 3500 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7.5 kısmı fark! Taban ödemeler nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Emekli aylığı en az 3500 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7.5 kısmı fark! Taban ödemeler nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Zam oranları için enflasyon verilerinin açıklanacağı 4 Temmuz beklenirken, bazı emeklilere taban aylık düzenlemesi sayesinde ikinci bir artış daha yapılacak.

Emekli aylığı en az 3500 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7.5 kısmı fark! Taban ödemeler nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Meclis'e önceki gün sunulan yasa teklifiyle emeklilere ek ödeme dahil en düşük aylık ödemesinin 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılması öngörülmüştü.

Emekli aylığı en az 3500 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7.5 kısmı fark! Taban ödemeler nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Dün verilen önerge ile bu tutar 3 bin 500 liraya yükseltildi.

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