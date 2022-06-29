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Haberler Ekonomi TAKVİM aylar öncesinden duyurmuştu! En düşük emekli maaşı 2500 TL'den 3500 TL'ye yükseltildi

TAKVİM aylar öncesinden duyurmuştu! En düşük emekli maaşı 2500 TL'den 3500 TL'ye yükseltildi

Emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle düzenleme hayata geçmiş olacak. Öte yandan TAKVİM, en düşük emekli aylığının 3500 lira olacağını aylar önceden duyurmuştu. 30 Nisan 2022 tarihinde A Haber ekranlarında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, maliyet ve yararlanacak kişi sayısından yola çıkarak söz konusu rakamın 3500 liraya tekabül edeceğini ifade etmişti.

29.06.2022 23:34 - Son Güncelleme: 29.06.2022 23:42
TAKVİM aylar öncesinden duyurmuştu! En düşük emekli maaşı 2500 TL’den 3500 TL’ye yükseltildi

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

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TAKVİM aylar öncesinden duyurmuştu! En düşük emekli maaşı 2500 TL’den 3500 TL’ye yükseltildi

En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi.

TAKVİM aylar öncesinden duyurmuştu! En düşük emekli maaşı 2500 TL’den 3500 TL’ye yükseltildi

Özlük ve mali haklara ilişkin torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı.

TAKVİM aylar öncesinden duyurmuştu! En düşük emekli maaşı 2500 TL’den 3500 TL’ye yükseltildi

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA İLİŞKİN MADDE REVİZE EDİLDİ
Teklifin görüşmeleri esnasında en düşük emekli aylığına ilişkin madde emeklilerin lehine revize edildi.

TAKVİM aylar öncesinden duyurmuştu! En düşük emekli maaşı 2500 TL’den 3500 TL’ye yükseltildi

2500 TL'DEN 3500 TL'YE YÜKSELTİLDİ
Torba kanun teklifine AK Parti imzası ile verilen önerge ile 2500 lira olan en düşük emekli maaşının 3500 liraya yükseltilmesi kabul edildi.

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