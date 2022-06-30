Asgari ücrete enflasyon ayarı! yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

DİĞER ÇALIŞANLARA DA YANSIR

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6.5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerine pozitif etki yapacak bir unsurdur" dedi.