Asgari ücrete enflasyon ayarı! Yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller
Yeni asgari ücret için hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bri araya geldi. TİSK, 'dengeli bir ücret için ellerini taşın altına koyacaklarını' vurgularken, Türk-İş de enflasyon oranında artış istedi...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrette yapılacak artışı belirlemek üzere dün toplandı.
DİĞER ÇALIŞANLARA DA YANSIR
Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6.5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerine pozitif etki yapacak bir unsurdur" dedi.
'NEFES ALDIRACAK'
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını belirterek, "14 milyon çalışanı ve küçük-büyük bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.