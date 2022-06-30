Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Asgari ücrete enflasyon ayarı! Yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

Asgari ücrete enflasyon ayarı! Yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

Yeni asgari ücret için hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bri araya geldi. TİSK, 'dengeli bir ücret için ellerini taşın altına koyacaklarını' vurgularken, Türk-İş de enflasyon oranında artış istedi...

Hazal Ateş
30.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 30.06.2022 06:58
Asgari ücrete enflasyon ayarı! yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrette yapılacak artışı belirlemek üzere dün toplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrete enflasyon ayarı! yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

Toplantıda, işçi kesimi adına Türk-İş, işveren kesimi adına TİSK artışa dair görüş ve önerilerini sundu.

Asgari ücrete enflasyon ayarı! yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

DİĞER ÇALIŞANLARA DA YANSIR
Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6.5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerine pozitif etki yapacak bir unsurdur" dedi.

Asgari ücrete enflasyon ayarı! yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

Bilgin, komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiğini söyledi.

Asgari ücrete enflasyon ayarı! yüzde 25 artışı ile 5316 TL seçeneği! İşte gündemde olan formüller

'NEFES ALDIRACAK'
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını belirterek, "14 milyon çalışanı ve küçük-büyük bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

SON DAKİKA