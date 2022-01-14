Hafta sonu indirimleri belli oldu A101, BİM, ŞOK aktüel kataloğunu yayımladı! Kahvaltılık ve elektronik ürünlerde fiyatlar düştü! 6,95 TL’den...

Hafta sonu indirimleri belli oldu. A101, BİM, ŞOK aktüel kataloğunu yayımladı. Kahvaltılık ve elektronik ürünlerde fiyatlar düştü. Bu haftanın merakla beklenen yeni güncel aktüel ürünler kataloğu tek tek açıklandı. İçerisindeki indirimli ürünler vatandaşların dikkatini cezbetti. A101'de kaşar peynir, zeyin, salça, sucuk, BİM'de araç içi temizleme ürünleri, ŞOK'ta tencere tava indirime girdi. İşte 3 zincir marketin hafta sonuna özel hazırlanan aktüel kataloğu tam liste.