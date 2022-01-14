Hafta sonu indirimleri belli oldu A101, BİM, ŞOK aktüel kataloğunu yayımladı! Kahvaltılık ve elektronik ürünlerde fiyatlar düştü! 6,95 TL'den...
A101, BİM ve ŞOK hafta sonu için aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta sonu 3 zincir markette hangi ürünlerde indirim olduğu araştırılıyor. Her hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte yüzbinlerce kişi marketlerin indirimli ürünlerini sorguluyor. Peki bu hafta sonu A101, BİM ve ŞOK'ta hangi ürünler indirime girdi? A101'de Ören Domates Püresi 6,95 TL'ye düştü. Selpak Dev Rulo Kağıt Havlu 2'li de 17,95 TL'den satılıyor. BİM'de ise 6 L Otomatik Kapak Düdüklü Tencere 399, 00 TL, Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik 149, 00 TL'den alısını bekliyor. ŞOK'ta da Filinta Erkek Bakım Seti 179,00 TL, Araç İçi Süpürge 99,90 TL'ye kadar düştü. İşte A101, BİM, ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri tam liste...
14.01.2022 09:26
- Son Güncelleme: 14.01.2022 09:26
Hafta sonu indirimleri belli oldu. A101, BİM, ŞOK aktüel kataloğunu yayımladı. Kahvaltılık ve elektronik ürünlerde fiyatlar düştü. Bu haftanın merakla beklenen yeni güncel aktüel ürünler kataloğu tek tek açıklandı. İçerisindeki indirimli ürünler vatandaşların dikkatini cezbetti. A101'de kaşar peynir, zeyin, salça, sucuk, BİM'de araç içi temizleme ürünleri, ŞOK'ta tencere tava indirime girdi. İşte 3 zincir marketin hafta sonuna özel hazırlanan aktüel kataloğu tam liste.