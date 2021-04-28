Elli kulağında çok az kaldı! 67 gün sonra artış yaşanacak! SSK Bağ-Kur emeklisine en az...
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Temmuz ayının ilk günlerinde netlik kazanacak ve gözler yapılacak zam tutarına çevrildi. Aynı zamanda Ramazan bayramı ikramiyelerinin ödenmesine çok az kaldı. Milyonlarca emekli bu yıl 3. kez ikramiye alarak ek gelir sağlamış olacak. Temmuz ayında milyonların maaşlarına yapılacak zam oranları merak edilirken tahminler belli oluyor. Temmuz ayının ilk günlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Buna tahmin gerçekleşirse ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 189 liraya çıkacak.
Elli kulağında çok az kaldı! 67 gün sonra artış yaşanacak! SSK Bağ-Kur emeklisine en az... Emekliler Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağı ile ilgili son dakika gelişmelerini anbean takip ediyor. Yılın ilk altı ayının enflasyon verileri maaşların belirlenmesinde önemli etken olacak. Enflasyon tahminleri, emeklilerin Temmuz zammını yüzde 7.09 olarak gösterdi. Buna göre en düşük maaş, esnafta 2 bin 189, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 591 lira olacak. Bu bağlamda milyonlarca emekli son veriler ve açıklamalarla birlikte tahminlere göre maaşlarına yapılacak zam oranını öğrenmek istiyor.