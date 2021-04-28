Elli kulağında çok az kaldı! 67 gün sonra artış yaşanacak! SSK Bağ-Kur emeklisine en az... Emekliler Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağı ile ilgili son dakika gelişmelerini anbean takip ediyor. Yılın ilk altı ayının enflasyon verileri maaşların belirlenmesinde önemli etken olacak. Enflasyon tahminleri, emeklilerin Temmuz zammını yüzde 7.09 olarak gösterdi. Buna göre en düşük maaş, esnafta 2 bin 189, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 591 lira olacak. Bu bağlamda milyonlarca emekli son veriler ve açıklamalarla birlikte tahminlere göre maaşlarına yapılacak zam oranını öğrenmek istiyor.