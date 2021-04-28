Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O ceza ödenmek zorunda
İşçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinden doğan borçlara aykırı davranmak bazı cezai şartları doğuruyor. Bu bağlamda en sık cezai şarta bağlanan yükümlülük, fesih hakkının sınırlanması olarak ön plana çıkıyor. Sözleşmeyi belirlenen süreden önce fesheden taraf, karşı tarafa cezai şart ödemek zorunda. İşte detaylar...
28.04.2021 07:46
- Son Güncelleme: 28.04.2021 07:49
Cezai şartın karşımıza çıktığı başlıca durum fesih hakkını sınırlandıran cezai şartla bağlantılı olarak, eğitime bağlanan cezai şart. Fakat eğitime bağlanan cezai şartın yargı tarafından belirlenen özel şartları bulunuyor. Cezai şartın karşımıza çıktığı diğer bir durum ise işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçlarına aykırı davranmaları halinde öngörülen cezai şartlardır.