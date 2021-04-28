RAMAZAN İMSAKİYE
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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O ceza ödenmek zorunda

İşçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinden doğan borçlara aykırı davranmak bazı cezai şartları doğuruyor. Bu bağlamda en sık cezai şarta bağlanan yükümlülük, fesih hakkının sınırlanması olarak ön plana çıkıyor. Sözleşmeyi belirlenen süreden önce fesheden taraf, karşı tarafa cezai şart ödemek zorunda. İşte detaylar...

28.04.2021 07:46 - Son Güncelleme: 28.04.2021 07:49
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O ceza ödenmek zorunda

İşveren ve işçiler birbirlerine mevzuatta olmayan birtakım ek yükümlülükler getirmek veya var olan yükümlülüklerin ihlal edilmesini engellemek amacıyla cezai şartla bağlama yoluna gidebilmektedirler.

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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O ceza ödenmek zorunda

Cezai şart, Borçlar Kanunu'na göre bir kişinin borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemiş olması halinde alacaklıya karşı teminat niteliğinde bir edimi yerine getireceği taahhüdünde bulunmasıdır.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O ceza ödenmek zorunda

ÇEŞİTLİLİK ARZ EDEBİLİYOR
Milliyet'in haberine göre mevzuatta bulunmayan yükümlülükler için sözleşme ile öncelikle bir borç tanımlanmakta, sonra bunun ihlali cezai şarta bağlanmaktadır. Cezai şarta bağlanan yükümlülükler çeşitlilik arz edebiliyor.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O ceza ödenmek zorunda

Cezai şartın karşımıza çıktığı başlıca durum fesih hakkını sınırlandıran cezai şartla bağlantılı olarak, eğitime bağlanan cezai şart. Fakat eğitime bağlanan cezai şartın yargı tarafından belirlenen özel şartları bulunuyor. Cezai şartın karşımıza çıktığı diğer bir durum ise işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçlarına aykırı davranmaları halinde öngörülen cezai şartlardır.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! O ceza ödenmek zorunda

Örneğin işçinin sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmesi veya işverenin işçinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde kullanması halinde öngörülen cezai şartlar.