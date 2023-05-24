Elinde 1 gram altın ve 1 dolar olanlar dikkat! Altında en net rakam açıklandı! Altın fiyatları sert değişti: Gram, yarım, tam altın fiyatları...

Altında en net senaryoyu uzmanı açıkladı. Türkiye'nin gündemini belirleyen seçim yaklaşıyor. Bu süreçte, finans piyasalarında yaşanacak gelişmeler ve beklentiler büyük önem taşıyor. İşte bu konuda önemli bir finans uzmanı olan İslam Memiş'in Haziran ayı için yaptığı öngörüler ve değerlendirmeleri. İslam Memiş, doların seçim haftasında düşeceği yönünde öngörülerde bulunuyor. Seçimlerin piyasalara istikrar getireceği ve yatırımcıların güvenini artıracağı düşüncesiyle doların gerileyeceğini ifade ediyor. Bu durum, döviz kurlarında bir rahatlama sağlayabilir ve ihracat sektörüne olumlu yansıyabilir. Altın fiyatlarına gelindiğinde ise Memiş, seçimlerin belirsizlik ortamını beraberinde getirdiğini ve yatırımcıların güvenli liman arayışına gireceğini belirtiyor.