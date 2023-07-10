Elinizde 95 bin TL varsa kaçırmayın! 3 ilde ucuza konut, başvurular başlıyor! TOKİ’den dev ilan: 1+1, 2+1 ile 3+1 daireler ayda 3.595 TL’ye...

Daire sahibi olmak isteyen asgari ücretliler, yeni evli çiftler, emekliler, gaziler dikkat! Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. TOKİ 2023 yılında yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Yeni başvurular için geri sayım başladı. 2+1, 3+1 daireleri uygun fiyata almak isteyenler TOKİ'ye odaklandı. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller belli oldu. Tam 4 ilde yapılan projeler kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Peki hangi illerde TOKİ satışları var? Gelin hep birlikte bakalım...