SSK 4a, 4b, 4c'liye maaşının 3 katı kadar... Emekliye ATM’den 7.000 TL yatıyor! TC kimlik numarasının sonuna göre ödemeler başladı!
Emekliye promosyon ödemeleri günden güne artıyor. Ağustos ayına girer girmez bankalardan peş peşe kampanya duyurusu geldi. En yüksek promosyon ödemesi 7.500 TL'ye çıktı. Kendi bankasından düşük emekli promosyon ödemesi alanlar bankasını değiştirmek isterken bir yandan da şartlar merak ediliyor. Öncelikle şunu belirtelim; süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ama süre dolmadan da banka değiştirilebiliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor. İşte banka banka yeni promosyon kampanyları ve emeklilerin dikkat etmesi gereken noktalar...
Eski ve yeni tüm emeklileri ilgilendiriyor. Bankalar harekete geçti ve yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren emekliler hafta içi alacakları promosyon ödemeleri için araştırmalara koyuldu. Bankasını değiştirmek isteyenler, ilk kez promosyon alacaklar bir çok sorunun yanıtını merak ediyor. Promosyon yarışında bankaların ödeme miktarı 7500 TL'ye kadar çıktı. Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye müjdeler peşi sıra duyuruldu. İşte Akbank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İNG, TEB emekli promosyon kampanyalarının detayları...
YAPI KREDİ
2 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere bankadan 7.500 liraya varan ödeme yapılacak. Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenecek.