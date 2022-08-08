SSK 4a, 4b, 4c'liye maaşının 3 katı kadar... Emekliye ATM’den 7.000 TL yatıyor! TC kimlik numarasının sonuna göre ödemeler başladı!

Eski ve yeni tüm emeklileri ilgilendiriyor. Bankalar harekete geçti ve yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren emekliler hafta içi alacakları promosyon ödemeleri için araştırmalara koyuldu. Bankasını değiştirmek isteyenler, ilk kez promosyon alacaklar bir çok sorunun yanıtını merak ediyor. Promosyon yarışında bankaların ödeme miktarı 7500 TL'ye kadar çıktı. Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye müjdeler peşi sıra duyuruldu. İşte Akbank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İNG, TEB emekli promosyon kampanyalarının detayları...