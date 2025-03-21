Elinde tapusu olan milyonları ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız miras devlete kalır

"🏠 Tapusu olan herkes dikkat! Mirasınızın devlete kalma riskini önlemek için vasiyetname şart. İşte adım adım yapmanız gerekenler…"
Türk hukukunda miras, öncelikle yasal mirasçılar (eş, çocuklar, anne-baba vb.) arasında paylaştırılır. Fakat:
Yasal mirasçı yoksa veya mirasçılar mirası reddederse, taşınmazlar devlete kalır.
Vasiyetname, mal varlığınızı istediğiniz kişilere bırakmanızı sağlar.
Saklı pay (kanunun mirasçılara garanti ettiği pay) dışında kalan kısım için özgürce karar verebilirsiniz.
Tür Seçimi:
Resmi Vasiyetname: Noter huzurunda düzenlenir, en güvenilir yöntemdir.
El Yazısı Vasiyetname: Tamamen el yazısıyla yazılmalı, tarih ve imza atılır.
Saklı Payları Gözet: Kanun, yasal mirasçıların belirli bir oranda mirastan pay almasını zorunlu kılar. Örneğin, çocuğun saklı payı mirasın 1/4'üdür.
Uzman Desteği Al: Miras hukuku avukatıyla çalışarak, vasiyetnamenin hukuka uygunluğunu garanti altına alın.
Tapu Kaydı Kontrolü: Tapunuzdaki bilgilerin (kimlik no, hisse oranları) güncel olduğundan emin olun.
Mirasçılık Belgesi: Mirasçıların tapu devri için veraset ilamı alması şart.
İntikal Beyanı: Vefat durumunda 10 gün içinde tapu müdürlüğüne bildirim yapılır.
Hatalı Kayıtlar: Yanlış beyanlar, mirasın devlete kalmasına yol açabilir.
Danışmanlık: Karmaşık durumlarda tapu ve kadastro avukatından destek alın.
❓ Vasiyetname kaç kez değiştirilebilir?
→ İstediğiniz kadar. Son yazılan vasiyetname geçerlidir.
Tapu devri için mirasçılar anlaşamazsa ne olur?
→ Mahkeme yoluyla veraset ilamı çıkarılır ve paylaşım yapılır.
❓ Devlete kalan taşınmazlar geri alınabilir mi?
→ İstisnai durumlar dışında, bu süreç geri döndürülemez.
Kaynak: Türk Medeni Kanunu Miras Hükümleri