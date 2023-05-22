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Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde hem ilk taksit, hem de geçmiş döneme ait borç varsa bunların yapılandırılması için son 10 güne girildi. Kimler, ne kadar vergi ödeyecek? Hangi emekliler muaf olacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
22.05.2023 11:16 - Son Güncelleme: 22.05.2023 11:16
Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?

Emlak vergisinde hem ilk taksitin yatırılması hem de geçtiğimiz yıllara ilişkin borçlar varsa bunların yapılandırılması için bugün dahil 10 gün süre kaldı. Peki vergi nasıl hesaplanacak? Kimler muaf tutulacak? EYT'liler muafiyetten ne zaman yararlanacak? İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?

* Vergi nasıl hesaplanıyor?

2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında yüzde 61,465 artırıldı. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor.

Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?

İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor.

Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?

* Ödemeler ne zaman yapılmalı?

Vergi yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit Mayıs ayı sonuna kadar yatırılacak. İkinci taksit ise Kasım'da ödenecek.

Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?

* Bu yıl ev alan vergiyi ne zaman ödemeye başlar?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödeyecek. Alıcı ilk yıl vergi ödemeyecek. Yalnızca belediyeye bildirim verecek. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024'te başlayacak.

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