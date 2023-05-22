Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde hem ilk taksit, hem de geçmiş döneme ait borç varsa bunların yapılandırılması için son 10 güne girildi. Kimler, ne kadar vergi ödeyecek? Hangi emekliler muaf olacak? İşte detayları...
Emlak vergisinde hem ilk taksitin yatırılması hem de geçtiğimiz yıllara ilişkin borçlar varsa bunların yapılandırılması için bugün dahil 10 gün süre kaldı. Peki vergi nasıl hesaplanacak? Kimler muaf tutulacak? EYT'liler muafiyetten ne zaman yararlanacak? İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
* Vergi nasıl hesaplanıyor?
2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında yüzde 61,465 artırıldı. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor.
* Bu yıl ev alan vergiyi ne zaman ödemeye başlar?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödeyecek. Alıcı ilk yıl vergi ödemeyecek. Yalnızca belediyeye bildirim verecek. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024'te başlayacak.