Emlak vergisinden kimler muaf? Evi olanlar dikkat! Son 10 gün! Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek?

Emlak vergisinde hem ilk taksitin yatırılması hem de geçtiğimiz yıllara ilişkin borçlar varsa bunların yapılandırılması için bugün dahil 10 gün süre kaldı. Peki vergi nasıl hesaplanacak? Kimler muaf tutulacak? EYT'liler muafiyetten ne zaman yararlanacak? İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...