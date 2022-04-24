📌BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan dopdolu geliyor! 📢Tuvalet kağıdı 21,50 TL'den satılıyor! Havlu kağıt, bal, makine temizleyici, deterjan...

BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Tüm illerden en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM şubelerine yine birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünler geliyor. Evinizde ihtiyaç duyacağınız deterjan çeşitleri, havlu kağıt, atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri vs. pek çok seçenek sizleri bekliyor. Tuvalet kağıdı 21,50 TL'den satılıyor, BİM şubelerine gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek için haberimizden güncel kataloğa ulaşabilirsiniz.