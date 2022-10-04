Faiz oranları düştü mü? İhtiyaç, ev, araba kredisi! Halkbank, Vakıf, Ziraat Bankası, TEB, İNG, HSCB... Ekim ayı banka kredi faiz oranları GÜNCELLENDİ!

Ekim ayına girdik bankalar faiz oranlarına reset attı. İhtiyaç, ev, araba kredisi çekmek isteyen vatandaşlar hem kamu hem de özel bankaların faiz oranlarını öğrenmek istiyor. İşte Halkbank, Vakıf, Ziraat Bankası, TEB, İNG, HSCB ve diğer bankaların faiz oranları...