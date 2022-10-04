Faiz oranları düştü mü? İhtiyaç, ev, araba kredisi! Halkbank, Vakıf, Ziraat Bankası, TEB, İNG, HSCB... Ekim ayı banka kredi faiz oranları GÜNCELLENDİ!
Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankaların faiz oranları değişkenlik gösterdi. Peki hangi banka ne kadar faiz koyuyor? İşte banka banka güncel yeni kredi faiz oranları...
04.10.2022 09:16 - Son Güncelleme: 04.10.2022 09:17
Ekim ayına girdik bankalar faiz oranlarına reset attı. İhtiyaç, ev, araba kredisi çekmek isteyen vatandaşlar hem kamu hem de özel bankaların faiz oranlarını öğrenmek istiyor. İşte Halkbank, Vakıf, Ziraat Bankası, TEB, İNG, HSCB ve diğer bankaların faiz oranları...