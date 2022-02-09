Elektrik faturaları düşecek, detaylar belli oldu! İşte üzerinde çalışılan 4 alternatif yol: Esnafa yeni tarife, dağıtım bedelinin düşürülmesi...

Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.