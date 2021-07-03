Temmuz 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 105.000 işçi alınacak! 471 binden fazla kişi...

Kamu ve özel sektördeki alımları tek tek duyuran İŞKUR Temmuz'un ilk gününde yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan firmaların toplam aradığı personel sayısı 105 binden fazla olarak duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapıldığını merakla sorguluyor.