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Temmuz 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 105.000 işçi alınacak! 471 binden fazla kişi...

İŞKUR'un ilan sayfasında yer alan iş ilanlarıyla 105 binden fazla acil işçi arandığı görülmektedir. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Her ay binlerce kişinin iş bulmasında önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla binlerce ilanı iş arayanlara duyuruyor. Temmuz ayının başında iş arayışı aktif olan vatandaşlar İŞKUR'un üzerinden yayımlanan ilanları anbean inceliyor.

03.07.2021 12:35 - Son Güncelleme: 03.07.2021 12:35
Temmuz 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 105.000 işçi alınacak! 471 binden fazla kişi...

Kamu ve özel sektördeki alımları tek tek duyuran İŞKUR Temmuz'un ilk gününde yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan firmaların toplam aradığı personel sayısı 105 binden fazla olarak duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapıldığını merakla sorguluyor.

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Temmuz 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 105.000 işçi alınacak! 471 binden fazla kişi...

105 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR

Kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılacağının duyurulmasıyla özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 105 bini aştı.

Temmuz 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 105.000 işçi alınacak! 471 binden fazla kişi...

Yılbaşından bu yana 464 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.

Temmuz 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 105.000 işçi alınacak! 471 binden fazla kişi...

Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.

Temmuz 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 105.000 işçi alınacak! 471 binden fazla kişi...

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.