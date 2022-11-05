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Eksik süreyi tamamlayana EYT yolu! Primi ve sigortalılık süresi tamamlanmayan ne yapacak? Maaşlar nasıl belirlenecek?

EYT yasası çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak emeklilik hakkı kazanacak. Primini tamamlayıp sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.

Hazal Ateş
05.11.2022 06:54 - Son Güncelleme: 05.11.2022 06:54
Eksik süreyi tamamlayana EYT yolu! Primi ve sigortalılık süresi tamamlanmayan ne yapacak? Maaşlar nasıl belirlenecek?

■ Kimler EYT kapsamına girecek?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamda. Ancak EYT yasasından herkes hemen yararlanamıyacak.

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Eksik süreyi tamamlayana EYT yolu! Primi ve sigortalılık süresi tamamlanmayan ne yapacak? Maaşlar nasıl belirlenecek?

Şartların da yerine gelmesi gerekecek.

Eksik süreyi tamamlayana EYT yolu! Primi ve sigortalılık süresi tamamlanmayan ne yapacak? Maaşlar nasıl belirlenecek?

■ Sigortalılık süresi bitmeyenler EYT'den yararlanabilecek mi?
Prim günü, sigortalılık süresi dolup da yaşı bekleyenlere yönelik bir düzenleme olacak.

Eksik süreyi tamamlayana EYT yolu! Primi ve sigortalılık süresi tamamlanmayan ne yapacak? Maaşlar nasıl belirlenecek?

Prim gün sayısını doldurduğu halde sigortalılık süresi tamamlanmayanların bu süreyi beklemesi gerekiyor.

Eksik süreyi tamamlayana EYT yolu! Primi ve sigortalılık süresi tamamlanmayan ne yapacak? Maaşlar nasıl belirlenecek?

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar bütün EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak.

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