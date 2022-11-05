Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar
Milyonlarca borcu olan vatandaş, icralık borçların affı ile ilgili düzenlemeyi yakından takip ediyor. Meclis'te yapılan görüşmelerde, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemelerin de aralarında yer aldığı ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi. Peki bu düzenlemeyle kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu ödeyenler kara listeden çıkabilecek mi? İşte 10 milyon borçluyu ilgilendiren soruların cevapları...
05.11.2022 07:30 - Son Güncelleme: 05.11.2022 07:30
TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti. Öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek.