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Haberler Ekonomi Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar

Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar

Milyonlarca borcu olan vatandaş, icralık borçların affı ile ilgili düzenlemeyi yakından takip ediyor. Meclis'te yapılan görüşmelerde, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemelerin de aralarında yer aldığı ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi. Peki bu düzenlemeyle kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu ödeyenler kara listeden çıkabilecek mi? İşte 10 milyon borçluyu ilgilendiren soruların cevapları...

05.11.2022 07:30 - Son Güncelleme: 05.11.2022 07:30
Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti. Öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek.

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Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar

Silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.

Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar

1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar

Çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getirilecek. Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) 2023 sonuna kadar uzatılacak.

Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar

Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı da silinecek. Madde ile bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

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