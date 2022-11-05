3 yıl söz ver parayı al! Emekliye Kasım'da 15 bin TL PROMOSYON jesti! Nasıl yani demeyin! Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, İNG, HSBC...

Promosyon kampanyaları emeklilerin en çok ilgisini çeken konuların başında yer alıyor. Ocak 2023'e az bir süre bankalar harekete geçti. En az ve en çok promosyon ödeyen banka listesi değişti. Duyuru az önce geldi. Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, İNG ve daha bir çok banka yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yeni emekliler de faydalanabilecek! İşte detaylar...