3 yıl söz ver parayı al! Emekliye Kasım'da 15 bin TL PROMOSYON jesti! Nasıl yani demeyin! Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, İNG, HSBC...
Emekli promosyon kampanyasında tutarlar artmaya devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar Kasım ayının gelmesiyle birlikte atağa geçti. En düşük promosyon tutarı değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son olarak emeklilere ve hak sahiplerine ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Buna göre artık aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. İşte Kasım 2022 güncel en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar LİSTESİ...
Promosyon kampanyaları emeklilerin en çok ilgisini çeken konuların başında yer alıyor. Ocak 2023'e az bir süre bankalar harekete geçti. En az ve en çok promosyon ödeyen banka listesi değişti. Duyuru az önce geldi. Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, İNG ve daha bir çok banka yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yeni emekliler de faydalanabilecek! İşte detaylar...
Aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılmaya başlandı.
HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANACAK?
Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası,
Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.