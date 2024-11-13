Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?

Çalışan-çalışmayan hemen herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu , 2025 yılında uygulanacak ücret için çalışmalarına Aralık ayının gelmesiyle start verecek.

ÜYELER BELİRLENECEK

Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. İşçi heyetinde daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücretli çalışanların yer alması bekleniyor. Komisyonda yer alacak kişiler bu ay bitmeden belirlenecek. Hem işçi hem işveren tarafı toplantılar öncesinde verileri, talepleri değerlendirecek.