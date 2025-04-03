Elinde altını olan dinlesin! 3 Nisan 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, ajda bilezik ve külçe altın cephesinde son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi 3 Nisan 2025 Perşembe günü de devam ediyor. Güne güçlü bir başlangıç yapan değerli metal, haftanın dördüncü gününde de yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. ONS altın, güne 3.136,65 TL alış fiyatıyla başladı. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bileziğin güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Nisan 2025 Perşembe gününe ait anlık altın fiyatları…