Altın fiyatlarında sular duruldu! Stabil fiyatlarda kalınca milyonlar şoka uğradı! Şimdi altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Bomba tahmin peş peşe açıklandı! Şimdi altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? En çok alım ve satımı yapılan ve emekçilik bedeli düşük olan gram altın, çeyrek altın aynı oranda ilerliyor fakat yarım altın, cumhuriyet altını gibi çeşitlerde ise farklılık devam ediyor. El emekçiliği yüksek olan altın çeşitleri ise genellikle armağanlık olarak kullanılıyor. Bu hafta küresel piyasalarda altın dünkü seansta 1900 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydetti ve böylece 5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamlamıştı. Peki, çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün ilk saatlerinde fiyatlar...

28.05.2021 09:11 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





