Altın fiyatlarında sular duruldu! Stabil fiyatlarda kalınca milyonlar şoka uğradı! Şimdi altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Bomba tahmin peş peşe açıklandı! Şimdi altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? En çok alım ve satımı yapılan ve emekçilik bedeli düşük olan gram altın, çeyrek altın aynı oranda ilerliyor fakat yarım altın, cumhuriyet altını gibi çeşitlerde ise farklılık devam ediyor. El emekçiliği yüksek olan altın çeşitleri ise genellikle armağanlık olarak kullanılıyor. Bu hafta küresel piyasalarda altın dünkü seansta 1900 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydetti ve böylece 5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamlamıştı. Peki, çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün ilk saatlerinde fiyatlar...
Bu ayın altın fiyatlarında hem küresel hem de iç piyasalarda yaşanan yükseliş görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu nedenle günün her saatinde altın fiyatları sık sık araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 834,00 lira, Cumhuriyet altını 3.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 515,20 liradan işlem görmüştü. Altının ons fiyatı, doların ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından dört buçuk ayın en yüksek düzeyinden, 1,900 doların altına geriledi. İşte çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları...
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 834,00 lira, Cumhuriyet altını 3.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 515,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 514 BİN 600 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 513 bin lirayı, en yüksek ise 518 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 514 bin 600 liradan tamamladı.