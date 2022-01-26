10 soruda kıdem tazminatı rehberi! Kim ne kadar kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Çalışanların iş yaşamındaki en büyük güvencelerinden birisini kıdem tazminatı oluşturuyor. İşten çıkarılma ya da işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi gibi durumlarda çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Kıdem tazminatında taban ve tavan tutarlar ise asgari ücret artışı ile değişiyor. Peki kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu? En düşük kıdem tazminatı aylığı kaç para? Takvim.com.tr sizler içim 10 soruda kıdem tazminatı rehberi hazırladı...
Kıdem tazminatında en düşük ve en yüksek tutarlar bu ay yükseldi. Peki tazminat nasıl hesaplanacak? Asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanındaki artış alınacak parayı nasıl etkileyecek? İşveren işten ayrılan çalışanına tavandan daha fazla ödeme yapabilir mi? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları:
1. Kimler kıdem tazminatına hak kazanabilir?
Kıdem tazminatı hakkı işçilere tanınmış bir hak. Bu kapsamda 4/a'lılar, yani eski adıyla SSK'lılar yer alıyor. Kıdem tazminatı ödeme koşulları kanunda şöyle belirlenmiştir: İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi; işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi; askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma; emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma; kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma; işçinin ölümü.
2. Tazminat için kaç yıl çalışmak gerekir?
Bir işçinin iş sözleşmesinin kanunda belirtilen nedenlerle sona ermesi, kıdem tazminatı alabilmesi için yeterli değil. Aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmak şart.
3. 1 yıllık süre nasıl hesaplanır?
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalıştığı süreler birlikte değerlendirilir. 1 yıllık sürenin hesabında deneme süresi de dikkate alınır.
4. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadar. 1 yılın altındaki süreler için ise orantılı olarak hesaplama yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değil. Tazminattan yalnızca damga vergisi kesiliyor. Başka kesinti yapılamıyor.