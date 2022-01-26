10 soruda kıdem tazminatı rehberi! Kim ne kadar kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

1. Kimler kıdem tazminatına hak kazanabilir?

Kıdem tazminatı hakkı işçilere tanınmış bir hak. Bu kapsamda 4/a'lılar, yani eski adıyla SSK'lılar yer alıyor. Kıdem tazminatı ödeme koşulları kanunda şöyle belirlenmiştir: İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi; işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi; askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma; emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma; kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma; işçinin ölümü.