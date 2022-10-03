45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! Bu kişilerin EYT gayesi yok! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

Milyonlarca kişinin hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve buna bir an önce kavuşmak ister. SGK-SSK'dan yüzleri güldürecek erken emeklilik detayı geldi ve milyonlarca kişi ayrıntıları araştırmaya başladı. Şartları tamamlayanlar için erken emeklilik mümkün, böylece beklemenize gerek kalmadan istenilen hayat kavuşmak mümkün. En önemli şartlardan biri 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcının olması, ayrıca 3600 gün, 4500 gün ve borçlanma ile de bu hakkı elde ediliyor. İşte erken emeklilik ile ilgili tüm şartlar