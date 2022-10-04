Ekim ayında doları unutun! Ona yatıran kazanacak! İslam Memiş uyardı! " Zengin edecek..." 4 Ekim dolar, euro, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın ve dolar birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Son günlerde toparlanma aşamasına geçen gram altın bir günde 15 lira birden yükseldi ve 1000 liranın üstünü gördü. 4 Ekim gram altın 1.013 liradan alıcı buluyor. İşte İslam Memiş altın yorumu ve konu hakında tüm merak edilenler...
04.10.2022 11:46 - Son Güncelleme: 04.10.2022 11:46
4 Ekim altın fiyatları bir anda yükseldi. Geçtiğimiz hafta 963 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, dün 993 lirayı gördü. Piyasaların kapanış saatine yakın ONS tarafındaki toparlanma ile gram altın 1000 TL üstüne çıktı. Şu sıralar altının gram fiyatı 1.013, çeyrek altın 1.679, yarım altın 3.357, cumhuriyet altını 6.688 liradan alıcı buluyor.