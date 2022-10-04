Ekim ayında doları unutun! Ona yatıran kazanacak! İslam Memiş uyardı! " Zengin edecek..." 4 Ekim dolar, euro, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

4 Ekim altın fiyatları bir anda yükseldi. Geçtiğimiz hafta 963 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, dün 993 lirayı gördü. Piyasaların kapanış saatine yakın ONS tarafındaki toparlanma ile gram altın 1000 TL üstüne çıktı. Şu sıralar altının gram fiyatı 1.013, çeyrek altın 1.679, yarım altın 3.357, cumhuriyet altını 6.688 liradan alıcı buluyor.