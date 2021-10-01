Ekim ayı kamuya memur, işçi ve personel alımı ilanları güncel yeni liste! KPSS’li KPSS şartsız personel alımı şartları açıklandı

Kamuya Ekim ayı ilanları yayımlandı. Bakanlıklar ve Kurumlara binlerce memur, personel ve işçi alımları yapılacak. Güncel ilan listesi ve detayları haberde. Ekim ayı personel alımı amacıyla binlerce kişilik boş kadro ile ilan yayımlandı. Alımlar değişik niteliklerde ve kadrolarda yapılacak olup takvim.com.tr ekibi olarak her ay hazırladığımız güncel aylık haberimizde sizlere Ekim ayı kamu ilanları başvuruları ile ilgili detayları aktaracak ve güncel ilan listesini paylaşacağız.