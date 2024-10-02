Ekim ayı emekli promosyonlarında en fazla parayı hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İNG...
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir fırsatları sunan banka promosyon kampanyaları, Ekim 2024'te yenilenerek devam ediyor. Bu yıl bankalar arasındaki promosyon yarışı iyice kızıştı ve bazı bankalar 18.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor. Bu fırsatlar, emekliler ve hak sahipleri için cazip gelir kaynakları oluşturuyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor? İşte Ekim 2024 itibariyle emeklilere yönelik en güncel promosyon kampanyaları...
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Bankalar promosyon kampanyalarını artırmaya devam ediyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, üç yıllık sözleşmeler karşılığında promosyon alabiliyorlar. Ayrıca bazı bankalar ek hizmetler, indirimler ve çeşitli fırsatlar sunarak emekliler için cazip teklifler oluşturuyor.
En Yüksek Promosyon Veren Bankalar
Ekim ayı itibariyle bankaların sunduğu promosyon kampanyaları şöyle:
Akbank
Akbank, emeklilere 17.500 TL'ye kadar promosyon ödeme fırsatı sunuyor.
Maaş tutarına göre ödeme: 10.000 TL altı maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arası alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlara 15.000 TL ödeniyor.