Memur, SSK, Bağkur memur emeklisi zam farkı formülü! Maaşlara yüzde 7,5 ek zam jesti: Yasalaştı, en az 288 TL'ye varan artış...

Memur, emekli ve öğretmenler için son dakika gelişmesi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları TBMM'de görüşüldü.