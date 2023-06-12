1999-2002 öncesi 2008 sonrası 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! EYT kademeli emeklilik tablosu yenilendi! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim indirimi...
EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için alternatif bir seçenek olarak 'kısmi emeklilik formülü' gündemde yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran bireylerin, daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıktı.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili bu yıl çok önemli adımlar atıldı ve milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken bu tarihi kaçıran kişiler de bulunuyor. EYT yasasından prim süresi yetersiz olduğu için kısmi emeklilik hakkından yararlanamayan kişiler için ise başka seçenekler konuşuluyor.
EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır.
EYT yasasına göre emekliliği bir gün kaçıran kişiler, 17 yıl daha çalışmak zorunda olduğundan kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.