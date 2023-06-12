1999-2002 öncesi 2008 sonrası 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! EYT kademeli emeklilik tablosu yenilendi! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim indirimi...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili bu yıl çok önemli adımlar atıldı ve milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken bu tarihi kaçıran kişiler de bulunuyor. EYT yasasından prim süresi yetersiz olduğu için kısmi emeklilik hakkından yararlanamayan kişiler için ise başka seçenekler konuşuluyor.