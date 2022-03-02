2022'de emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İkramiye ne zaman yatacak? Emeklilere son dakika Ramazan Bayramı öncesi zamlı ikramiye jesti!
Türkiye'de emekli maaşlarına oluşturulan 2022 senesi zamları ardından çoğu vatandaş bayramlarda ödenen ikramiyelere de bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konuya dair meydana atılan çoğu iddia ise bu sene amacıyla emekli ikramiyelerinde de ciddi bir artış uygulanacağı yönünde. Genellikle Ramazan ayına kısa bir vakit kala kişilerin incelemeye başladıkları emekli ikramiye oranlarının en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Öte yandan 2022 senesinın şimdilik ilk aylarında çoğu alanda görülen yüksek zamlar neticesi kişilerin zam beklentileri de artmış durumda. Peki 2022 Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen bütün detaylar.
02.03.2022 08:48 - Son Güncelleme: 02.03.2022 08:48
Emeklilere ve ilgili grupta yer alan vatandaşlara her yıl iki defa olmak üzere dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri bu yılda da heyecan yarattı. Özellikle söz konusu ödemelerde zam beklentileri artan birçok emeklinin bu yıl için ne kadar artış yapılacağı konusunda araştırmalarına devam etmeleri dikkat çekti.
Emekli İkramiyesi Ne Kadar?
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları için verilen ikramiyeler bin lira olarak hesaplara geçiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan artışla beraber emeklilerin ve söz konusu ikramiyeden yararlanma hakkına sahip kişilerin hesaplarında 1.100 TL olarak ikramiyeler ödendi. Vatandaşların bu yıl beklentisi ise yeniden bayram ikramiyeleri için artış yapılması yönünde.