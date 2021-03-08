Baharda evini yenilemek isteyenlere müjde! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG, QNB Finansbank ev eşyası kredisi kampanyaları…

Baharda evini yenilemek, değişiklik yapmak isteyenler ya da eksikliklerini tamamlamak için para ihtiyacı olanlar kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG, QNB Finansbank ev eşyası kredisi kampanyalarını sunarak kısa sürede acil ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor. Evine beyaz eşya ya da oturma grubu almak isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG, QNB Finansbank ev eşyası kredisi kampanyalarından yararlanabilir. İşte tüm detaylar…