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Haberler Ekonomi Kilosu 350 TL! 3 bin rakımda üretilen karakovan balından bu yıl 250 ton bekleniyor

Kilosu 350 TL! 3 bin rakımda üretilen karakovan balından bu yıl 250 ton bekleniyor

Bitlis Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda doğal olarak üretilen, tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balı, meşakkatli sürecin ardından satışa sunuluyor. Etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda elde edilen karakovan balı, zorlu yolculuğun ardından sofraları tatlandırıyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle sadece 250 ton elde edilecek olan karakovan balının kilosu ise 350 TL.

AA
09.11.2021 16:43 - Son Güncelleme: 09.11.2021 16:43
Kilosu 350 TL! 3 bin rakımda üretilen karakovan balından bu yıl 250 ton bekleniyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda elde edilen karakovan balı, zorlu yolculuğun ardından sofraları tatlandırıyor.

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Kilosu 350 TL! 3 bin rakımda üretilen karakovan balından bu yıl 250 ton bekleniyor

İlkbaharda zengin floraya sahip ilçenin 3 bin rakımlı yaylalarına çıkan arıcılar, hazırladıkları kovanları belirledikleri alanlara bırakarak geri dönüyor.

Kilosu 350 TL! 3 bin rakımda üretilen karakovan balından bu yıl 250 ton bekleniyor

Rengarenk çiçeklerin ve şifalı otların bulunduğu bölgede bekletilen kovanlardan, katkı maddesi kullanılmadan üretilen bal, sonbaharda arıcılar tarafından hasat ediliyor.

Kilosu 350 TL! 3 bin rakımda üretilen karakovan balından bu yıl 250 ton bekleniyor

Günün ilk ışıklarıyla yaylaların ve dağların yolunu tutan bal üreticileri, nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yaptıkları özel kovanlardan çıkardıkları besin değeri yüksek karakovan balını, meşakkatli sürecin ardından satışa sunuyor.

Kilosu 350 TL! 3 bin rakımda üretilen karakovan balından bu yıl 250 ton bekleniyor

"BİRÇOK ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ"
Hizan Bal Üreticileri Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, Hizan karakovan balının tüm Türkiye'de bilinen en kaliteli ballardan biri olduğunu söyledi.

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