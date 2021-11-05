EGM duyurdu: 13 şehirde kadrolu işçi alınacak! Ortaöğretim mezunları ilana başvurabilir! Son gün 19 Kasım...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı ilanı yayınlandı. 13 ilde yapılacak istihdamda en az lise mezunu olma şartı koşuldu. KPSS puan sıralaması esas alınacağı belirtilirken gerekli şartları taşıyan adaylar için başvurular 19 Kasım'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Peki, EGM personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi kadrolardan kaç kişi alınacak? İşte tüm merak edilenler!
EGM duyurdu: 13 şehirde kadrolu işçi alınacak! Ortaöğretim mezunları ilana başvurabilir! Son gün 19 Kasım! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından personel alımı yayınladı. EGM, 13 ilde personel alımı yapacak. Hizmeli kadrosuna sağlanacak istihdam için başvurular 19 Kasım'da sona erecek. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Peki, EGM personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar!
EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular 13-19 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların, 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
Genel Şartlar
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri Hizmetli/EK-1 belirtilmiştir.