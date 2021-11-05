EGM duyurdu: 13 şehirde kadrolu işçi alınacak! Ortaöğretim mezunları ilana başvurabilir! Son gün 19 Kasım...

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular 13-19 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların, 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.