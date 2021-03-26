Eğer bu tarihten önce SGK-SSK ve Bağkur girişiniz varsa... Yaşın hiç önemi yok! Emeklilik için 10 ve 15 yıl yeterli!

MEMURLARIN İSTEKLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emekli Sandığı Kanununa tabi "iştirakçi" memurların istekle emeklilikleri belirtilen Kanunda yer alan hizmet ve yaş şartlarını bir arada yerine getirmesi sonucu elde edilen bir haktır. Ne zaman emekli olunacak tarihin belirlenmesinde 08/09/1999 tarihi belirleyici olmaktadır. Buna göre;

08/09/1999 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunan kadın 20, erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları hâlinde,

08/09/1999 tarihinden sonra Emekli Sandığı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan Kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması hâlinde,

emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir. Diğer yandan memur iştirakçilerden 15 yıl fiilî hizmet müddeti bulunanlar 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri hâlinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilecektir.