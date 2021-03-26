Emeklilere 3 maaş faizsiz avans son dakika: 4 bin 500 TL ödeme...
Emeklilere 3 maaş faizsiz avans son dakika: 2021 senesinde bekledikleri ücret zammını alamayan emekliler kendilerine verilecek 3 ücret faizsiz avans müjdesini beklemeye başladı. Emeklilere 3 ücret faizsiz avans son dakika büyümeleri neler, emekliye avans ne oldu? Milyonlarca emekli koronavirüs salgını yarıyılında alınan kısıtlama kararlarından negatif etkilenmiş, pek çok yasak sebebi ile konutlarında kapalı kalmak zorunda kalmıştı.
Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanından, mevcut emekliler de yararlanmak istiyor. Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek. Emekliler, faizsiz nakit destek imkanının bir an önce karara bağlanıp, müjde verilmesini istiyor.
36 AY TAKSİT
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak. Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.
EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU ÖDEME
Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:
● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.
● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.
NELER ÖDENİYOR?
Toplu prim geri ödemeleri yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor. SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve borçlanmalar verilmiyor.