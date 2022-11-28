2000-2002-2003-2004-2007-2009 sigortalılar EYT'yi beklemesin! EYT'li olmayana YILBAŞI çarkıfeleği döndü! SGK erken emeklilik YAŞ TABLONUZ!

Milyonlarca çalışanın hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve bunun çabuk gelmesini ister. Ülkemizde bazı çalışanlar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaş şartı, yeterli prim, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı verse de bazı durumlarda bu süreyi 5 yıl erkene çekmek mümkün kılınabiliyor. Özellikle EYT kapsamında olmayanlar ne zaman erken emekli olabileceğini merak edip araştırıyor. Öte yandan erken emeklilik için sihirli rakam 3600. İşte erken emeklilik yolları ve EYT son durum haberimizde!