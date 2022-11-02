e-Devlet'ten müracaat eden PTT'den teslim alacak! Ailelere 850 TL destek ödemesi! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

Devlet tarafından dar gelirli ailelere yardımlar sağlanmaya devam ediliyor. Bunlardan biri de aile destek paketi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımların tutarı 450 TL - 600 TL'den 850 - 1.250 TL'ye yükseltildi. Kasım ayının gelmesiyle birlikte zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, Kasım ayı Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!