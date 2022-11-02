e-Devlet'ten müracaat eden PTT'den teslim alacak! Ailelere 850 TL destek ödemesi! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...
Devlet tarafından sağlanan yardımlar arasında yer alan Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet dar gelirli ailelere birçok alanda yardım ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı olarak biliniyor. Peki, Kasım ayı Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!
02.11.2022 10:11 - Son Güncelleme: 02.11.2022 10:11
Devlet tarafından dar gelirli ailelere yardımlar sağlanmaya devam ediliyor. Bunlardan biri de aile destek paketi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımların tutarı 450 TL - 600 TL'den 850 - 1.250 TL'ye yükseltildi. Kasım ayının gelmesiyle birlikte zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, Kasım ayı Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.