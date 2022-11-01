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Haberler Ekonomi Antalya'da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

Antalya'da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle en önemli 2 pazarındaki kayıplara rağmen Antalya'ya 10 ayda hava yolu ile gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bin 295'e ulaştı. Ekim ayında gelen 1 milyon 716 bin 202 turist ile tüm zamanların en iyi ekim ayı rekoru kırıldı.

DHA
01.11.2022 15:17 - Son Güncelleme: 01.11.2022 15:17
Antalya’da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı, 2021 yılına göre yüzde 48 artarak, 12 milyon 743 bin 295 oldu.

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Antalya’da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

2020 VE 2021 TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI
Antalya'da 2022'nin turizm verileri, 2020 ve 2021 yıllarının 10 aylık döneminde kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı.

Antalya’da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

2020 yılı aynı dönemde 3 milyon 272 bin 171, 2021 yılında 8 milyon 615 bin 637 olmak üzere, 2 yılın 10 aylık toplamında 11 milyon 887 bin 808 rakamına ulaşılmıştı.

Antalya’da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

Antalya turizmindeki artış, ekim ayında da sürdü. Kenti 2021 yılının 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında 1 milyon 599 bin 353 kişi ziyaret ederken, 2022 yılı Ekim ayında bu rakam 1 milyon 716 bin 202 kişi oldu. Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7 artış yaşandı.

Antalya’da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Ekim ayında ise Antalya'yı 1 milyon 686 bin 529 kişi ziyaret etmişti. Bu rakam ile birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi ekim ayı gerçekleşmiş oldu.

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