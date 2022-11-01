Antalya'da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle en önemli 2 pazarındaki kayıplara rağmen Antalya'ya 10 ayda hava yolu ile gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bin 295'e ulaştı. Ekim ayında gelen 1 milyon 716 bin 202 turist ile tüm zamanların en iyi ekim ayı rekoru kırıldı.
01.11.2022 15:17 - Son Güncelleme: 01.11.2022 15:17
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı, 2021 yılına göre yüzde 48 artarak, 12 milyon 743 bin 295 oldu.
2020 VE 2021 TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI
Antalya'da 2022'nin turizm verileri, 2020 ve 2021 yıllarının 10 aylık döneminde kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı.
Antalya turizmindeki artış, ekim ayında da sürdü. Kenti 2021 yılının 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında 1 milyon 599 bin 353 kişi ziyaret ederken, 2022 yılı Ekim ayında bu rakam 1 milyon 716 bin 202 kişi oldu. Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7 artış yaşandı.