Antalya’da tüm zamanların en iyi ekim ayı! Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artışla 12 milyon 743 bine ulaştı

Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Ekim ayında ise Antalya'yı 1 milyon 686 bin 529 kişi ziyaret etmişti. Bu rakam ile birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi ekim ayı gerçekleşmiş oldu.

