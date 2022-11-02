Son dakika EPGİS 2022 akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara: Shell, Opet, Total... Brent petrol 94 dolara yükseldi BENZİN, MOTORİN, LPG'YE KASIM ZAMMI!

Arz tarafında ise Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmesi fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması, talep endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.